मॉर्गन ने की थी अश्विन से स्लेजिंग, कोलकाता के कप्तान को 0 पर आउट कर ऐसे उछले दिल्ली के स्पिनर (वीडियो)

मैदान पर उलझने के बाद रविचंद्रन अश्विन अपमान का घूंट पीकर पवैलियन लौट गए। लेकिन ठान लिया कि इस बात को इस ही मैच में खत्म करके रहेंगे।
Ashwin se panga— Sushant Mehta (@SushantNMehta) September 28, 2021
Ab to hum hi jeetenge
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इस विकेट का जश्न अश्विन ने खासे उत्साह के साथ मनाया। आमतौर पर अश्विन काफी ठंडे दिमाग के क्रिकेटर माने जाते हैं लेकिन इस मौके पर वह अपने जोश को काबू में नहीं रख सके। (वेबदुनिया डेस्क)
Ashwin won the battle after that exchange of words in first innings pic.twitter.com/aGWstH8CAH— (@Pran33Th__18) September 28, 2021