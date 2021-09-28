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मॉर्गन ने की थी अश्विन से स्लेजिंग, कोलकाता के कप्तान को 0 पर आउट कर ऐसे उछले दिल्ली के स्पिनर (वीडियो)

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मंगलवार, 28 सितम्बर 2021 (20:31 IST)
रविचंद्रन अश्विन से कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयॉन मॉर्गन की दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में बहस हुई। जब कोलकाता के लिए डेब्यू करने वाले टिम साउदी ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन का विकेट ले लिया था।

रविचंद्रन अश्विन 8 गेंद में 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर पवैलियन जा ही रहे थे कि कोलकाता के कप्तान इयॉन मॉर्गन और कोलकाता के कुछ खिलाड़ियों से उनकी बहस हो गई थी। अश्विन आगे बढ़े लेकिन दिनेश कार्तिक ने उनको बीच में ही रोक दिया।
मैदान पर उलझने के बाद रविचंद्रन अश्विन अपमान का घूंट पीकर पवैलियन लौट गए। लेकिन ठान लिया कि इस बात को इस ही मैच में खत्म करके रहेंगे।

रविचंद्रन अश्विन ने कमाल तब दिखाया जब इयॉन मॉर्गन बल्लेबाजी करने के लिए आए। अश्विन ने कोलकाता के कप्तान को 0 के स्कोर पर स्लिप्स में तैनात ललित यादव के हाथो कैच आउट करवा दिया।
इस विकेट का जश्न अश्विन ने खासे उत्साह के साथ मनाया। आमतौर पर अश्विन काफी ठंडे दिमाग के क्रिकेटर माने जाते हैं लेकिन इस मौके पर वह अपने जोश को काबू में नहीं रख सके। (वेबदुनिया डेस्क)

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