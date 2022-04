केएल राहुल ने ठोका कप्तानी शतक, लखनऊ ने मुंबई को दिया 200 रनों का लक्ष्य

कप्तान लोकेश राहुल (नाबाद 103) के शानदार शतक की मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में शनिवार को 20 ओवर में चार विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर बना लिया।

राहुल ने 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर थर्डमैन पर चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। राहुल ने आईपीएल का तीसरा और मुंबई के खिलाफ अपना दूसरा शतक जड़ दिया। राहुल अपने 100वें मैच में शतक जड़ने वाले आईपीएल के पहले बल्लेबाज़ बने।

