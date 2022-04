टी-20 क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले केएल राहुल बने दसवें भारतीय बल्लेबाज

KL Rahul is the 10th Indian to reach 6000 T20 runs.



10392: Kohli

10009: Rohit

8980: Dhawan

8654: Raina

7239: Uthappa

7027: Dhoni

6480: Karthik

6402: Gambhir

6381: Manish

6000: KL Rahul*#LSGvRCB #KLRahul