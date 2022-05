बैंगलोर ने चुकता किया हिसाब, चेन्नई को 13 रनों से दी मात

रोबिन उथप्पा एक, अम्बाती रायुडू 10, रवींद्र जडेजा दो और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दो रन बनाकर आउट हुए। ड्वेन प्रिटोरियस ने 13 रन बनाये। चेन्नई ने 54 रन की ओपनिंग साझेदारी के बाद नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाए और गत चैंपियन टीम को निराशा का सामना करना पड़ा। ,

#RCB win by 13 runs and are now ranked 4 in the #TATAIPL Points Table.



Scorecard - https://t.co/qWmBC0lKHS #RCBvCSK pic.twitter.com/w87wAiICOa