300 रन बनाने के बाद अचानक गायब हो गया था यह भारतीय क्रिकेटर, IPL में ढूंढ रहा है संजीवनी

वीरेंद्र सहवाग के बाद क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में दूसरे भारतीय ट्रिपल सेंचुरियन, करुण नायर लखनऊ सुपर जाइंट्स में के एल राहुल की जगह शामिल हुए हैं।2016 में पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाने के बाद, करुण नायर तिहरा शतक बनाने वाले भारतीय सूची में शामिल हो गए लेकिन उसके बाद उन्हें दुर्भाग्यवश नेशनल टीम के साथ-साथ आईपीएल से भी बाहर कर दिया था। पिछले साल भी वे दिसंबर में आईपीएल मेगा ऑक्शन में बीके नहीं थे।





उन्होंने निराश होकर अपने ट्वीटर पर ट्वीट कर यह लिखा था 'Dear Cricket, give me one more chance.' (प्रिय क्रिकेट, मुझे एक और मौका दो) लखनऊ सुपर जाइट्स ने उनका वह ट्वीट वापस शेयर किया जिस पर लोगो के कई रिएक्शन भी आए।1 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलते वक़्त लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान और टीम इंडिया के विकेट कीपर, के एल राहुल चोटिल हो गए थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इंजरी अपडेट देते हुए कहा कि वे इस आईपीएल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हिस्सा भी नहीं पाएंगे। करुण नायर ने अपने आईपीएल करियर में दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स), किंग्स इलेवन पंजाब (पंजाब किंग्स), कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए 76 आईपीएल मैचों में 1496 रन बनाए हैं।