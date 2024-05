RCB vs CSK : बारिश की वजह से अगर ओवर घटे तो RCB के लिए यह होंगी शर्तें

RCB vs CSK, RCB score in case Of 5 Over, 10-Over Match : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज निर्णायक मैच खेले जाने वाला है जो इन दोनों टीमों की किस्मत आईपीएल प्लेऑफ के लिए तय करेगा। यह आईपीएल का 68वां मैच होगा और खेला जाएगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, मौसम विभाग के अनुसार इस मैच में बारिश का असर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैच के ओवर घटाए जा सकते हैं।