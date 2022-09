iOS 16 से आपका पुराना iPhone हो जाएगा नया, जानिए किन्हें मिलेगा नया अपडेट और क्या होंगे फीचर्स

Apple ने अपने Far Out Event में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max समेत कई एप्पल प्रॉडक्ट्स को लॉन्च किया है। इसके साथ ही Apple ने iOS 16 की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 12 सितंबर को एप्पल का यह नया ओएस यानी iOS 16 रिलीज किया जाएगा।