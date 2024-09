iPhone 16: भारत में आईफोन-16 की बिक्री, सेल शुरू होते ही स्टोर के बाहर लंबी कतारें

#WATCH | Maharashtra: Apple begins its iPhone 16 series sale in India; a large number of people throng the company's store in Mumbai's BKC pic.twitter.com/5s049OUNbt — ANI (@ANI) September 20, 2024

iPhone 16 के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 79,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,09,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 128GB वेरिएंट की भारत में कीमत 89,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 256GB वेरिएंट की भारत में कीमत 99,900 रुपए होगी। iPhone 16 Plus के 512GB वेरिएंट की भारत में कीमत 1,19,900 रुपए होगी।