Sanchar Saathi App क्या है और सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों क्यों दिया आदेश, कैसे रुकेंगे साइबर क्राइम

साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने नया आदेश जारी किया है। स्मार्टफोन कंपनियों को ये निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) प्री-इंस्टॉल (पहले से डाउनलोड) करके ही बेचें। संचार मंत्रालय ने एप्पल (Apple), सैमसंग (Samsung), वीवो (Vivo) और ओप्पो (Oppo) जैसे सभी बड़े स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को तीन महीने की समय-सीमा दी गई है।

यह निर्देश सोमवार को सभी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) और इम्पोर्टर्स को जारी किया गया। विभाग ने कहा कि मोबाइल निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐप डिवाइस के पहली बार सेटअप के दौरान ही उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आसानी से एक्सेस किया जा सके। साथ ही, ऐप की किसी भी सुविधा को डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

क्या है नए निर्देश में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश में कहा है कि नए मोबाइल फोन में प्री-इंस्टॉल Sanchar Saathi ऐप को यूजर्स किसी तरह डिलीट या अनइंस्टाल ना कर सकें। जिन फोन्स को पहले ही बेचा जा चुका है, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह एप इन्स्टॉल करने की बात आदेश में कही गई है।

जिनके स्मार्ट फोन में पहले से मौजूद है जो डिवाइस पहले ही बनकर बाजार में मौजूद हैं, उन पर यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। DoT ने कहा कि यह कदम नागरिकों को नकली मोबाइल खरीदने से बचाने, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रिपोर्टिंग आसान करने और Sanchar Saathi पहल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। Apple, Oppo, Vivo, Xiaomi और Samsung सहित सभी OEMs को नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। एप यूजर्स को कॉल, मैसेज या वॉट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा। IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करेगा।



Sanchar Saathi क्या है? मई 2023 में लॉन्च किया गया यह पोर्टल खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन तथा फर्जी या मैलिशस वेब लिंक की रिपोर्टिंग और ब्लॉकिंग की सुविधा देता है। यह यूजर्स के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हैं तथा बैंक और वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण भी दिखाता है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह ऐप फ्रॉड रिपोर्टिंग को आसान बनाएगा। अभी यूजर्स को चोरी या फ्रॉड की रिपोर्ट वेबसाइट पर जाकर करनी होती है, जिससे समय अधिक लगता है। यह ऐप काफी एडवांस है और यूजर्स को IMEI नंबर याद रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। फोन की जेन्युइनिटी जांचना, स्पैम या संदिग्ध कॉल/मैसेज की रिपोर्टिंग, और यूजर्स के नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देखना जैसे सुविधाएं भी इसमें हैं।

Sanchar Saathi ऐप पर अब तक 1.14 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। Google Play Store पर 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड और Apple Store पर 9.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड दर्ज किए गए हैं। 288 लाख से ज्यादा अनुरोध यूजर्स द्वारा उनके नाम पर दर्ज मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी पाने के लिए किए गए, जिनमें से 254 लाख से अधिक का समाधान किया जा चुका है। Sanchar Saathi वेबसाइट के मुताबिक अब तक 42.14 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 26.11 लाख से ज्यादा खोए/चोरी हुए फोन्स ट्रेस किए जा चुके हैं। यह ऐप अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए भारतीय नंबर दिखाए जाने जैसी संदिग्ध घटनाओं की रिपोर्ट भी करने देता है, और इसके लिए OTP की आवश्यकता नहीं होती।