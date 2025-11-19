Dharma Sangrah

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (17:58 IST)
एप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

ग्राहक मासिक या वार्षिक एप्पलकेयर प्लस प्लान ले सकेंगे। उनके पास अपने एप्पल प्रोडक्ट्स की सुरक्षा के बारे में अब अधिक विकल्प और लचीलापन उपलब्ध होगा, वे जब तक चाहें इसे एक्टिवेट रख सकते हैं और जब चाहें सबस्क्रिपशन आगे जारी नहीं रखने का फैसला कर सकते हैं। 
कंपनी ने एप्पलकेयर प्लस सदस्यता के लिए पेमेंट प्लान को भी मजबूत किया है। पहले उपलब्ध वार्षिक भुगतान विकल्प के अलावा 799 रुपए से शुरू होने वाली मासिक योजना की शुरुआत की है। कंपनी के मुताबिक आईफोन के लिए चोरी या नुकसान के साथ एप्पलकेयर प्लस की शुरुआती कीमत 799 रुपए है। योजना की लागत फोन की कीमत और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगी। कंपनी की लेटेस्ट आईफोन-17 सीरीज की कीमत 82,900 रुपए से 2,29,900 रुपए के बीच है। एप्पल ग्राहकों को एक योजना की सदस्यता लेने के लिए 60 दिन का समय भी मिलेगा, जो पहले ग्राहकों को केवल डिवाइस खरीदते समय ही दी जाती थी।  Edited by : Sudhir Sharma

