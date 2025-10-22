Festival Posters

23 अक्टूबर का दिन Apple के लिए क्यों है खास, कौनसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट था जिसने दुनियाभर में मचा दिया था तहलका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (18:25 IST)
आज टेक्नोलॉजी के सागर में दुनिया तैर रही है, लेकिन स्टीव जॉब्स द्वारा वर्ष 1976 में स्थापित की गई कंपनी एप्पल को संचार क्रांति के अगुवा के तौर पर पहचाना जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल, आईपॉड समेत ढेरों प्रोडक्ट तैयार करने वाली एप्पल के प्रोडक्ट गुणवत्ता में बाकी सबसे बेहतर माने जाते हैं। एप्पल ने ही 2001 में 23 अक्टूबर के दिन आईपॉड को बाजार में पेश किया।
छोटे से आईपॉड ने हजारों गीतों को श्रोताओं की जेब तक पहुंचाने का काम किया और इसे उस समय दुनिया का सबसे सफल तथा क्रांतिकारी उत्पाद माना गया। जब कंपनी ने अपना पहला आईपॉड 1 हजार गानों के साथ मार्केट में लॉन्च किया। यकीन मानिए मार्केट में आते ही इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। 
माइक्रो कम्प्यूटर किया था लॉन्च
स्टीव जॉब्स और उनके पार्टनर पार्टनर स्टीव वोज्नियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल की नींव रखी थी। कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक सिंपल गेमिंग मदरबोर्ड था। हालांकि स्टीव वोज्नियाक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अपना पहला पर्सनल कम्प्यूटर बनाने का सपना देख रहे थे। बहुत मेहनत के बाद साल 1977 में एप्पल कंपनी ने अपना माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया।

