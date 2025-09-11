iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

दाम: इसकी शुरुआती कीमत 119000 रुपए है, जो एक प्रीमियम फील देता है।

नया iPhone Air अपनी पतली डिज़ाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ युवा और स्टाइलिश यूज़र्स को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सिंगल रियर कैमरा कुछ यूज़र्स को निराश कर सकता है। पतला होने के चक्कर में इसमें सिर्फ़ एक ही कैमरा है। तो अगर आप प्रो-लेवल फोटोग्राफर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ स्टाइल और परफॉरमेंस चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है!