iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air के साथ एपल ने सैमसंग और हॉनर जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पतले स्मार्टफोन्स के सेगमेंट में कड़ी चुनौती दी है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:56 IST)
सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
 
Phone Air के साथ एपल ने सैमसंग और हॉनर जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पतले स्मार्टफोन्स के सेगमेंट में कड़ी चुनौती दी है। ALSO READ: iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!
 
क्या है खास?
A19 प्रो चिप: फ़ोन इतना स्मूथ चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
टाइटैनियम फ्रेम: हल्का, लेकिन इतना मजबूत कि आसानी से टूटेगा नहीं।
वायरलेस चार्जिंग: 25W की फास्ट वायरलेस चार्जिंग, तो चार्ज करने का झंझट खत्म।
दाम: इसकी शुरुआती कीमत 119000 रुपए है, जो एक प्रीमियम फील देता है।
 
नया iPhone Air अपनी पतली डिज़ाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ युवा और स्टाइलिश यूज़र्स को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सिंगल रियर कैमरा कुछ यूज़र्स को निराश कर सकता है। पतला होने के चक्कर में इसमें सिर्फ़ एक ही कैमरा है। तो अगर आप प्रो-लेवल फोटोग्राफर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ स्टाइल और परफॉरमेंस चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है! ALSO READ: iPhone 17 सीरीज की कीमतों का हुआ ऐलान, भारत में क्या है Price, जानिए कहां मिलेगा सबसे सस्‍ता
 
उपलब्धता प्री-ऑर्डर: 11 सितंबर, 2025 से शुरू।
आधिकारिक बिक्री: 19 सितंबर, 2025 से।

