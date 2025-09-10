iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

इसमें 120Hz तक का एडैप्टिव रिफ्रेश रेट और ProMotion टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। साथ ही ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 3000nits तक जाती है। कैमरा की बात करें तो इस फोन में 48MP का सिंगल रियर कैमरा मिलता है, जो 2X टेलीफोटो जूम सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में कंपनी ने अपना नया और दमदार A19 Pro चिप फिट किया गया है। इसके साथ ही इसमें N1 और C1X चिप का भी सपोर्ट मिलता है। इस प्रोसेसर में 6-कोर CPU और 5-कोर GPU दिए गए हैं।