10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (19:27 IST)
रिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं। 
जियो सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए तीन सेलिब्रेशन प्लान लाए गए हैं। एनिवर्सरी वीकेंड ऑफर के तहत 5जी यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। जियो अपने सभी 5जी यूजर्स को 5 से 7 सितंबर के बीच यानी आने वाले वीकेंड पर अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध कराएगी चाहे उनका प्लान कोई भी क्यों न हो। दूसरी तरफ सभी 4G स्मार्टफोन यूजर्स 39 रुपए के डेटा ऐड-ऑन का विकल्प चुनकर 3जीबी प्रतिदिन 4G डेटा का आनंद ले सकेंगे
 
। दूसरा ऑफर है महीनेभर चलने वाला सेलिब्रेशन प्लान। यह 349 रुपए से अधिक के प्लान वाले ग्राहकों के लिए है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में 2GB/प्रतिदिन और उससे ज्यादा के लॉन्ग-टर्म प्लान पर जियो यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड 5जी डेटा।
जियो फाइनेंस द्वारा जियो गोल्ड पर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड साथ ही 3,000 रुपए के सेलिब्रेशन वाउचर इसमें शामिल होंगे। जियो हॉटस्टार और जियो सावन प्रो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। प्लान के तहत ज़ोमैटो गोल्ड का 3 महीने का तो नेटमेड्स फ़र्स्ट 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी साथ आएगा। ग्राहक जियो होम का 2 महीने के मुफ़्त ट्रायल का फायदा भी उठा सकेंगे। ये लाभ सभी पोस्टपेड ग्राहकों के लिए भी लागू होंगे। 349 रुपए से कम की वाले यूजर्स 100 रुपए का पैक जोड़कर यह लाभ उठा सकेंगे। 
 
सिम यूजर्स के लिए तीसरा ऑफर है एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेशन जिसमें 349 रुपए के 12 मासिक रिचार्ज समय पर पूरे करने पर 13वें  महीने की सेवाएं ग्राहक को मुफ्‍त में मिलेंगी। यानी जो भी सेवाएं वे 12 महीने ले रहे थे 13वें महीने वही सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी।
 
इस उपलब्धि पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक भारतीयों ने हम पर अपना विश्वास जताया है। जियो की 9वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जियो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यह एक जीवंत डिजिटल समाज को आकार देने में कनेक्टिविटी की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए प्रत्येक जियो यूजर्स को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। हम एक सच्चे डिजिटल भारत के विजन को साकार करेंगे। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है; यह उन लाखों लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को दर्शाती है जिन्होंने डिजिटल आंदोलन में Jio को अपना भागीदार बनाया है। 
 
जियो, नए होम यूजर्स के लिए ऑफर्स की सौगत लेकर आया है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच केवल 1200 रुपए में 2 महीने का नया जियो होम कनेक्शन ऑफर किया जा रहा है। जियो होम सर्विस के तहत 1000+ टीवी चैनल, 30 एमबीपीएस अनलिमिटेड डेटा, 12+ ओटीटी ऐप्स (जियो हॉटस्टार + अन्य) का सब्सक्रिप्शन, वाई-फाई-6 राउटर और 4K स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स के साथ अमेज़न प्राइम लाइट 2 के महीने मुफ्त, जियो फाइनेंस द्वारा जियो गोल्ड पर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड और 3,000 रुपए मूल्य के बराबर सेलिब्रेशन वाउचर भी मिलेंगे। ऑफर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.jio.com पर क्लिक करें।

