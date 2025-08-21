Dharma Sangrah

Reliance Jio के प्लान सबसे सस्ते : बीएनपी पारिबास

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (17:01 IST)
  • कम कीमत पर अधिक डेटा उपलब्ध करा रही है कंपनी
  • 799 रुपए वाले प्लान को बंद करने का कंपनी ने किया खंडन
  • किफ़ायती और सुविधाजनक रिचार्ज प्लान अभी जारी रहेंगे
Reliance Jio News : रिलायंस जियो के टैरिफ प्लान अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों की तुलना में अभी भी सबसे सस्ते बने हुए हैं। एनालिस्ट हाउस बीएनपी पारिबास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालिया टैरिफ में किए गए बदलावों के बावजूद जियो के लोकप्रिय प्लान्स सस्ते होने के साथ अधिक डेटा भी उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर की तीनों बड़ी कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के एंट्री लेवल प्लान्स अब 299 रुपए के हो गए हैं, पर रिलायंस जियो के ग्राहकों को एक जैसी कीमतों के बावजूद अधिक डेटा मिल रहा है।

बीएनपी पारिबास ने एक टेबल जारी कर बताया है कि कीमतों के हिसाब से देंखे तो 299 रुपए वाले 28 दिनों के प्लान में रिलायंस जियो 1.5 जीबी डेटा रोजाना उपलब्ध कराता है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 299 रुपए में सिर्फ 1 जीबी डेटा प्रतिदिन ही ग्राहकों को इस्तेमाल के लिए देते हैं।

इसे दूसरी तरह से देखें तो जहां रिलायंस जियो 28 दिनों के 1.5 जीबी प्लान के लिए 299 रुपए ले रहा है वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समान अवधि के 1.5 जीबी प्लान के लिए 50 रुपए ज्यादा यानी 349 रुपए चार्ज कर रहे हैं।
इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय प्लान्स में से एक 84 दिनों वाले 1.5 जीबी प्रतिदिन के प्लान के लिए जहां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 859 रुपए ले रहे हैं। वहीं जियो इसी तरह के प्लान के लिए 60 रुपए कम यानी मात्र 799 रुपए ही ग्राहकों से ले रहा है।

इसी 799 रुपए वाले रिलायंस जियो के रिचार्ज प्लान को बंद करने की खबरें आई थीं, जिसका कंपनी ने खंडन किया है। एक बयान में कंपनी ने जानकारी दी है कि 799 रुपए वाला प्लान फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सहित कई लोकप्रिय पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिचार्ज के लिए उपलब्ध है।
कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर तो इसे रिचार्ज कराया ही जा सकता है। जियो हर ज़रूरत के हिसाब से किफ़ायती और सुविधाजनक रिचार्ज विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
