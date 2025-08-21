Reliance Jio के प्लान सबसे सस्ते : बीएनपी पारिबास

कम कीमत पर अधिक डेटा उपलब्ध करा रही है कंपनी

799 रुपए वाले प्लान को बंद करने का कंपनी ने किया खंडन

किफ़ायती और सुविधाजनक रिचार्ज प्लान अभी जारी रहेंगे

रिलायंस जियो के टैरिफ प्लान अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों की तुलना में अभी भी सबसे सस्ते बने हुए हैं। एनालिस्ट हाउस बीएनपी पारिबास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालिया टैरिफ में किए गए बदलावों के बावजूद जियो के लोकप्रिय प्लान्स सस्ते होने के साथ अधिक डेटा भी उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर की तीनों बड़ी कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के एंट्री लेवल प्लान्स अब 299 रुपए के हो गए हैं, पर रिलायंस जियो के ग्राहकों को एक जैसी कीमतों के बावजूद अधिक डेटा मिल रहा है।