‍jio यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, कंपनी ने आधिकारिक बयान में क्या कहा

आज कुछ टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क डाउन होने से उसके यूजर्स परेशानी आई। इसे लेकर जियो का आधिकारिक बयान सामने आया है। जियो ने अपने बयान में कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जियो नेटवर्क पूरे दिन बिना किसी परिचालन समस्या के सामान्य रूप से संचालित होता रहा। सभी जियो-टू-जियो कॉल और जियो से अन्य गैर-प्रभावित नेटवर्क पर कॉल सुचारू रूप से चल रही हैं।

केवल एक समस्या देखी गई, जो जियो नंबरों द्वारा एक विशिष्ट प्रभावित नेटवर्क ग्राहकों को की गई कॉल में थी, जो उस नेटवर्क पर डाउनटाइम के कारण हुई थी। इससे जियो नेटवर्क के भीतर कॉल करने वाले या किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले जियो ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जियो ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हैं कि जियो नेटवर्क लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और सर्विस सुचारू रूप से चल रही हैं। Edited by : Sudhir Sharma