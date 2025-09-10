iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन
Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 भी पेश
Apple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।
iPhone 17 में इस बार Pro Motion डिस्प्ले दिया गया है। iPhone 17 में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन है। लेकिन डिजाइन में कुछ खास नया नहीं दिख रहा है। ये देखने में iPhone 16 जैसा ही लग रहा है।
iPhone 17 में कंपनी ने A19 चिपसेट दिया है जो 3nm पर बना है। इसमें 6 कोर सीपीयू है जो कंपनी के मुताबिक ज्यादा बेहतर है।
iPhone 17 Series की भारत में शुरुआती कीमत
iPhone 17 : 82,900 रुपए के करीब
iPhone Air : 1,19,900 रुपए के करीब
iPhone 17 Pro : 1,34,900 रुपए के करीब
iPhone 17 Pro Max : 1,49,900 रुपए के करीब
इसके अलावा इसमें 5 कोर GPU दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसमें यूजर्स हेवी ग्राफिक्स वाले गेमिंग भी चला सकेंगे। पिछले बारे के मुकाबले ये काफी फास्ट होगा।
इसके अलावा इसमें 5 कोर GPU दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसमें यूजर्स हेवी ग्राफिक्स वाले गेमिंग भी चला सकेंगे। पिछले बारे के मुकाबले ये काफी फास्ट होगा।
iPhone 17 में इस बार Pro Motion डिस्प्ले दिया गया है। iPhone 17 में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन है। लेकिन डिजाइन में कुछ खास नया नहीं दिख रहा है। ये देखने में iPhone 16 जैसा ही लग रहा है।
Apple AirPods को कंपनी एक हेल्थ डिवाइस के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। अब तक कंपनी Apple Watch को ही हेल्थ गैजेट की तरह लाती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने AirPods Pro में कई दिलचस्प फीचर्स दिए हैं। Intelligence के साथ लाइव ट्रांसलेशन का फीचर भी दिया गया है। किसी भी लैंग्वेज को जेस्चर के जरिए लाइव ट्रांसलेट किया जा सकता है। पिछले वर्जन के मुकाबले इस बार ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये दुनिया के किसी भी In ear buds में दिया जाने वाला बेस्ट ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन दिया गया है।
AirPods Pro 3 में बेहतरीन फीचर्स
Apple ने इस बार Apple AirPods Pro में हार्ट रेट मॉनिटर दिया है। वर्कआउट मोड भी है जो आपके वर्कआउट को खुद से डिटेक्ट कर लेगा। इस बार कंपनी ने वॉच के अलावा AirPods Pro में भी फिटनेस फीचर दिया है। AirPods Pro 3 को पिछले वर्जन के मुकाबले बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक इसमें बेस्ट ANC मिलेगा। ये IP57 रेटिंग के साथ आते हैं। इसमें हार्ट रेट सेंसर दिया गया है। इसमें आपको 50 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स को ट्रैक करने का फीचर मिलेगा। 19 सितंबर से इन्हें खरीद पाएंगे। एयरपॉड 3 प्रो की अमेरिका में कीमत 249 डॉलर होगी।
इवेंट में Apple Watch 11 लॉन्च हुई। इसमें एडवांस्ड 5G दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कंपनी ने इस बार एक खास फीचर दिया है जो लोगों को नोटिफिकेशन दे कर Hypertension की चेतावनी देगी। Apple Watch Series 11 में 5G मॉडम दिया गया है। वॉच बेहतर बैटरी लाइफ के साथ आती है।
Liquid Glass डिजाइन मिलेगा। इसमें हार्ट रेट, मेंटल हेल्थ समेत कई हेल्थ फीचर्स मिलेंगे। ये ना सिर्फ आपके स्लीप को ट्रैक करेगी बल्कि आपको स्लीप क्वालिटी के बारे में बताएगी।
ये स्लीप स्कोर के जरिए आपको नींद की जानकारी देगी। WHOOP बैंड की तरह ही अब Apple Watch में स्लीप स्कोर दिखेगा। इससे पहले सैसमंग ने भी Sleep Score फीचर अपने स्मार्ट वॉच में दिया है. स्लीप स्कोर आपके स्लीप पैटर्न और स्लीप स्टेज को अनालाइज करके एक स्कोर देता है जो आपको बताता है कि आपकी नींद कितनी पूरी हो रही है।
Apple Watch SE 3 में दमदार फीचर्स
Apple Watch SE का नया वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया। इसमें पावरफुल प्रोसेसर के साथ ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा। कंपनी इस वॉच के जरिए बजट यूजर्स को टार्गेट कर रही है, जो पहली बार ऐपल वॉच खरीदना चाहते हैं। इसमें आपको स्लीप स्कोर और दूसरे फीचर्स मिलेंगे। सिंगल चार्ज में 18 घंटे इस्तेमाल कर पाएंगे और इसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा।
Apple Watch Ultra 3 के खास फीचर्स
Apple Watch Ultra 3 लॉन्च। इस बार स्क्रीन एरिया को बढ़ा दिया गया है और ऑलवेज ऑन मोड में भी फास्ट रिफ्रेश दिया गया है। डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। देखने में पिछले वर्जन जैसी ही है ये घड़ी। Apple Watch SE भी लॉन्च हो चुकी है। ये नॉर्मल ऐपल वॉच के मुकाबले सस्ती होती है और कुछ फीचर्स कम होते हैं। इसमें Sleep Apnea और Sleep Score का फीचर दिया गया है जो इसे एक हेल्थ गैजेट की ही कैटिगरी में रखता है। Apple Watch SE में फास्ट चार्ज सपोर्ट भी दिया गया है. इसे स्टारलाइट और मिडनाइट वेरिएंट में पेश किया गया है। Apple Watch Ultra 3 को भी कंपनी ने नए फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है। कंपनी केस साइज को बदलने बिना ही स्क्रीन साइज को बढ़ाया है। इसमें बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इसमें Workout Buddy मिलेगा। वॉच सैटेलाइज कनेक्टिविटी के साथ आएगा।
iPhone 17 में दो रियर कैमरे दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। 2X का ऑप्टिकल जूम दिया गया है। पिछले वर्जन के मुकाबले कैमरा ज्यादा बेहतर है। कंपनी ने कहा है कि इसमें Center Stage सेल्फी कैमरा दिया गया है। पिछले बार के मुताबले सेल्फी कैमरा सेंसर डबल से भी ज्यादा बड़ा है जो ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा और बेटर पिक्चर क्वॉलिटी देगा।
Apple ने अपना पतला और लाइट वेट स्मार्टफोन iPhone 17 Air लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि ये पतला होने के बावजूद काफी ड्यूरेबल है। कंपनी ने कहा है कि ये अब तक का सबसे पावर इफिशिएंट मॉडल है। ये कितना बैटरी बैकअप देता है। स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि सिंगल कैमरा काफी पावरफुल है और इसमें मशीन लर्निंग का यूज किया है। इसे कंपनी फ्यूजन कैमरा कह रही है। इसमें ऐपल डिजाइन सेंसर शिफ्ट भी दिया गया है।
Apple iPhone Air में रहेगा ई सिम
iPhone Air में आप फिजिकल सिम कार्ड नहीं लगा सकेंगे। इसे दुनिया भर में सिर्फ ई सिम वेरिएंट में ही बेचा जाएगा। iPhone Air ने C1x मॉडम दिया है। ये 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट है। इसमें कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को लेकर भी काफी एडवांस्मेंट्स किए गए हैं। Apple iPhone Air में सिंगल कैमरा दिया गया है। सैमसंग ने पहले ही मार्केट में इतना पतला फोन लॉन्च कर दिया है। इसे कंपनी ने चार कलर वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है। iPhone Air में कंपनी ने A19 Pro चिपसेट दिया है जो बेहद पावरफुल है। इसमें 6 कोर CPU दिया गया है। इसमे 2 परफॉर्मेंस कोर हैं। इसमें 5 कोर GPU दिया गया है। इसे कंपनी ने अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर भी बता दिया है।
iPhone 17 Pro लॉन्च किया गया। इसमें कैमरा मॉड्यूल को चेंज कर दिया गया है।
iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है। रियर में तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं। सभी फ्यूजन कैमरे हैं। iPhone 17 Pro पिछले बार के मुकाबले 40% तेज होगा। कंपनी के मुताबिक इसमें LLM भी चला सकते हैं।
गेमिंग और हार्ड कोर ग्राफिक्स यूज में ये फोन स्लो नहीं होगा। कंपनी ने बैक पैनल सेरेमिक शील्ड यूज किया है। पिछले वेरिएंट के मुकाबले ये काफी ड्यूरेबल होगा।
Apple का दावा है कि iPhone 17, iPhone 17 Pro में दिए गए 3 कैमरे 8 प्रो लेंसेज के बराबर हैं। कॉन्टेंट क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स के लिए इसमें Genlock दिया गया है जिससे एडिटिंग बेहतर हो सकेगा।
सितंबर 15 से अवलेबल होगा iOS 26