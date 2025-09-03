Biodata Maker

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (19:02 IST)
iPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं। नई एपल वॉच और एडवांस AI फीचर्स भी आ सकते हैं। एक बड़ा अपडेट जो सामने आया है वह सिम पोर्ट को लेकर है।
MacRumors के अनुसार Apple ने अपने रिटेल कर्मचारियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहा है, जिसमें iPhone 17 सीरीज के eSIM सपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय यूनियन में कंपनी बिना फिजिकल सिम कार्ड के आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करेगी। हालांकि यह कुछ देशों के लिए ही पेश किया जाएगा। हालांकि लोगों में इसे लेकर भी संशय है कि eSIM कितनी सेफ है। 2022 में एप्पल ने सबसे पहले अमेरिकी बाजार में iPhone 14 सीरीज को बिना सिम कार्ड ट्रे के लॉन्च किया था। इसके बाद से लॉन्च हुए सभी मॉडल बिना सिम कार्ड के अमेरिकी बाजार में पेश हुए हैं। हालांकि, अन्य मार्केट में आईफोन के मॉडल एक फिजिकल सिम कार्ड और एक eSIM सपोर्ट के पेश किए गए हैं।  
eSIM को यूजर्स के लिए सुविधाजनक बताया जा रहा है। ई-सिम कार्ड सपोर्ट वाले यूजर्स को सिम कार्ड से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यूजर्स को फोन में बेहतर नेटवर्क सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ई-सिम को सुरक्षित सॉल्यूशन माना गया है। यूजर्स अपने सिम कार्ड को इंस्टैंट डिएक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि, फिजिकल सिम कार्ड की तरह eSIM को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना इतना सरल नहीं होगा। Edited by : Sudhir Sharma

