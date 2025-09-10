iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 pic.twitter.com/2xCczh4nrz — Apple Club (@applesclubs) December 22, 2024

iPhone 17 में भी f/1.6 अपर्चर, 26mm (वाइड) 48 MP डुअल पिक्सल सेंसर है, जो सेंसर-शिफ्ट OIS सपोर्ट से लैस आता है, लेकिन यह फ्यूजन कैमरा है, जो अब 2x टेलीफोटो की तरह भी काम करेगा। अन्य बड़ा बदलाव सेकेंडरी कैमरा में है, जो अब f/2.2, 13mm 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा है।फ्रंट में f/1.9 अपर्चर वाला 18MP मल्टी-आस्पेक्ट सेंसर है, जो OIS सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है, जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स और फील्ड-ऑफ-व्यू देता है। इसमें अल्ट्रा-स्टेबलाइज्ड वीडियो कैप्चरिंग पावर है और साथ ही यह Dual Capture फीचर लेकर आता है। इसमें रियर और फ्रंट दोनों कैमरा एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं।