इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

Apple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। Apple 12 सितंबर से इन फोन्स की प्री-बुकिंग शुरू कर रही है, जबकि 19 सितंबर से आप इन्हें ऑर्डर कर पाएंगे। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?





साधारण iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है, जबकि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत क्रमशः 1,34,900 रुपए और 1,49,900 रुपए है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?

भारत में iPhone 17 स्टैंडर्ड की कीमत 82,900 रुपए, iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपए, iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपए और iPhone 17 Air की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए रखी गई है। हालांकि iPhone 17 खरीदने के लिए सबसे सस्ता देश अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां यह डिवाइस लगभग 70500 रुपए में बिक रहा है।

अमेरिका में iPhone 17 को 799 डॉलर (करीब 70,580 रुपए) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही iPhone 17 Air को 999 डॉलर (करीब 88,158 रुपए) की कीमत में पेश किया गया है। iPhone 17 Pro को 1099 डॉलर (करीब 96,982) और iPhone 17 Pro Max को 1199 डॉलर (करीब 1,05,807 रुपए) की कीमत में पेश किया गया है।

इसी तरह iPhone 17 को ऑस्ट्रेलिया में 1,399 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 81,284 रुपए) की कीमत में लॉन्च किया गया है। iPhone 17 Air को A$1,799 (करीब 1,04,524 रुपए), iPhone 17 Pro को A$1,999 (करीब 1,16,145 रुपए) और iPhone 17 Pro Max को A$2,199 (करीब 1,27,765 रुपए) की कीमत में लॉन्च किया गया है।

कनाडा में iPhone 17 को $1129 (करीब 76,395 रुपए) में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही iPhone 17 Air को $1449(करीब 92,324 रुपए), iPhone 17 Pro को $1599 (करीब 1,01,882 रुपए) और iPhone 17 Pro Max को $1749 (करीब 1,11,439 रुपए) की कीमत में खरीदा जा सकता है।

iPhone 17 को दुबई में AED 3,399 (करीब 81,639 रुपए) में लॉन्च किया गया है। iPhone Air को AED 4,299 (करीब 1,03,256 रुपए), iPhone Pro मॉडल को AED 4,699 (करीब 1,12,863 रुपए) और iPhone Pro Max को AED 5,099 (करीब 1,22,471 रुपए) में लॉन्च किया गया है।

यूके में iPhone 17 को £799 (करीब 95,338 रुपए) की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही iPhone Air को £999 (करीब 1,19,202 रुपए), iPhone 17 Pro को £1,099 (करीब 1,31,134 रुपए) और iPhone 17 Pro Max को £1,199 (करीब 1,43,067 रुपए) की कीमत में लॉन्च किया गया है।

iPhone 17 सीरीज क्यों है खास? नया iPhone 17 सीरीज सिर्फ डिजाइन और कैमरा ही नहीं, बल्कि Apple Intelligence जैसे AI फीचर्स के साथ भी आता है। मैसेज, कॉल और विजुअल AI टूल्स अब और ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, अगर आप नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो कीमत और फीचर्स को ध्यान में रखकर iPhone 17, Air या Pro मॉडल में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके बजट में आए।

Edited By : Chetan Gour