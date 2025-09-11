iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:43 IST)

क्या है खास? 48MP का ज़बरदस्त कैमरा: 8X ऑप्टिकल-जैसा ज़ूम और 40X डिजिटल ज़ूम! सोचो, दूर की चीज़ें भी एकदम पास दिखेंगी।

वेपर-चेंबर कूलिंग: गेमिंग के शौकीनों के लिए ये एक वरदान है। घंटों गेम खेलो, फ़ोन गरम नहीं होगा!

A19 प्रो चिप: ये चिप फ़ोटोज़ और वीडियो को इतनी तेज़ी से प्रोसेस करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे।

प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम की जगह एल्यूमीनियम चेसिस का उपयोग किया गया है, जो लागत और फोन को गरम नहीं होने देता।

प्रो मॉडल्स में एल्यूमीनियम का उपयोग और टाइटेनियम को केवल Air मॉडल तक सीमित करना लागत और परफॉर्मेंस के बीच स्मार्ट संतुलन दर्शाता है। उन्नत कैमरा सिस्टम, खासकर ज़ूम क्षमताएँ, फोटोग्राफी को एपल का प्रमुख विक्रय बिंदु बनाए रखती हैं।

दाम: iPhone 17 Pro 134000 और Pro Max 159000 से शुरू होते हैं। ये फोन्स उन लोगों के लिए हैं जो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। Pro मॉडल्स का कैमरा प्लेटो और उन्नत ज़ूम फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। बढ़ी हुई कीमतों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा।

उपलब्धता प्री-ऑर्डर: 11 सितंबर, 2025 से शुरू। आधिकारिक बिक्री: 19 सितंबर, 2025 से।