ChatGPT और X डाउन, वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी बंद, Cloudflare ने आउटेज की पुष्टि की

पहले ट्विटर के नाम से नाम से पहचाने जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X डाउन हो गया था और इस पर कई यूजर्स के पोस्ट लोड नहीं हो पा रहे थे। यूजर्स की शिकायत के बाद कंपनी ने इस पर फौरन एक्शन लिया और इसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। सर्वर डाउन होने की जानकारी देने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी बंद है। फ्लेयर वेबसाइट के डाउन होने के कारण यह परेशानी आई। हालांकि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए बहाल कर दिया गया लेकिन कई यूजर्स अभी भी गड़बड़ियों की रिपोर्ट कर रहे हैं। डाउनडिटेक्टर के अनुसार क्लाउडफेयर के बारे में कंप्लेंट्स शाम 5.37 बजे चरम पर थीं और भारत में 3,000 से ज्यादा दर्ज हुई थीं।
X.com आज फिर एक बार डाउन हो गया था और एक्स के कई यूजर्स को इस पर पोस्ट लोड करने, अकाउंट एक्सेस करने और अपनी टाइमलाइन एक्सेस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की टाइमलाइन पर फीड रिफ्रेश नहीं हो पा रही थी और उन्हें अपडेट्स नहीं मिल पा रहे थे।
सोशल मीडिया साइट X समेत ओपेन AI से लेकर जेमिनी, पेप्लेक्सिटी, उबर और कैनवा तक कई प्लेटफॉर्म डाउन रहे। इसका कारण था साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफेयर में हुआ बड़ा आउटेज और इसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और AI चैटबॉट चैटजीपीटी की सर्विसेज देशभर में डाउन हैं। मंगलवार करीब 5.15 बजे से ये सर्विसेज डाउन हुई। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर समय उनके काम पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब कोई फॉल्ट होता है तो तुरंत ही उनकी गैरमौजूदगी नजर आने लगती है।क्लाउडफेयर खुद को 'दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक' बताता है, जो 'लाखों इंटरनेट प्रॉपर्टीज को ऑपरेट' करता है। इसके इक्विपमेंट्स बिजनेस, एनजीओ, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन प्रजेंस रखने वाले किसी भी शख्स को तेज और ज्यादा सिक्योर वेबसाइट और ऐप चलाने में सहायता करते हैं।
क्या है क्लाउडफेयर का काम
क्लाउडफ्लेयर, एक ऐसी कंपनी जो आमतौर पर इंटरनेट को सही तरीके से चलाने के लिए बीहाइंड द सीन काम करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह एक बड़े आउटेज के बाद दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वेबसाइटों तक एक्सेस ब्लॉक हो गया। खबरों के मुताबिक यह कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज जैसे वेब-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, जो वेबसाइटों को यूजर्स तक पेज पहुंचाने में सहायता करते हैं।
क्या कहा क्लाउडफेयर ने
क्लाउडफेयर की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें उसने आउटेज की बात को माना है। लेकिन यह भी कहा है कि इसका असर कहां तक हुआ है, इसे समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा और इस तरफ काम जारी है। बयान के मुताबिक 'क्लाउडफेयर को एक ऐसी समस्या के बारे में पता लगा है और उसकी जांच शुरू कर दी गई है जो कई ग्राहकों को प्रभावित करती है। बड़े पैमाने पर 500 एरर हैं, क्लाउडफेयर डैशबोर्ड और एपीआई भी असफल हो रहे हैं।
Edited by : Sudhir Sharma