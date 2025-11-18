ChatGPT और X डाउन, वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी बंद, Cloudflare ने आउटेज की पुष्टि की

सोशल मीडिया साइट X समेत ओपेन AI से लेकर जेमिनी, पेप्लेक्सिटी, उबर और कैनवा तक कई प्‍लेटफॉर्म डाउन रहे। इसका कारण था साइबर सिक्‍योरिटी कंपनी क्‍लाउडफेयर में हुआ बड़ा आउटेज और इसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और AI चैटबॉट चैटजीपीटी की सर्विसेज देशभर में डाउन हैं। मंगलवार करीब 5.15 बजे से ये सर्विसेज डाउन हुई। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्‍यादातर समय उनके काम पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब कोई फॉल्‍ट होता है तो तुरंत ही उनकी गैरमौजूदगी नजर आने लगती है।क्‍लाउडफेयर खुद को 'दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक' बताता है, जो 'लाखों इंटरनेट प्रॉपर्टीज को ऑपरेट' करता है। इसके इक्विपमेंट्स बिजनेस, एनजीओ, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन प्रजेंस रखने वाले किसी भी शख्‍स को तेज और ज्‍यादा सिक्‍योर वेबसाइट और ऐप चलाने में सहायता करते हैं।