एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक, हैकर्स ने पोस्ट किए पाकिस्तान और तुर्किये के झंडे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्किये के झंडे पोस्ट किए और लाइव स्ट्रीमिंग भी डाली।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (12:39 IST)
Eknath Shinde X Account Hack: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हालांकि करीब 35-40 मिनट बाद इसे साइबर पुलिस ने वापस हासिल कर लिया।
 
पुलिस के अनुसार, अकाउंट हैक होने का पता उस समय चला जब शिंदे के अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्किये के झंडे पोस्ट किए गए। हैकर्स ने अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी पोस्ट की।
 
अधिकारियों ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस को तुरंत जानकारी दी गई। शिंदे की एक्स टीम ने साइबर अपराध पुलिस और एक्सपर्ट्स की मदद से लगभग 30 से 45 मिनट में ही उनका अकाउंट वापस हासिल कर लिया गया।
 
उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला है। कहा जा रहा है कि मैच से पहले की गई इस हरकत के पीछे पाकिस्तानी हैकर्स का हाथ हो सकता है।
