संजय राऊत ने अजित पवार को बताया मूर्ख नेता, कहा उनमें पाकिस्तानी खून बहता है

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को मूर्ख नेता और आधा पाकिस्तानी ककहा। राउत ने कहा कि अजित पवार के भीतर पाकिस्तानी खून बहता है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (11:58 IST)
Sanjay Raut attacks Ajit Pawar : शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें मूर्ख नेता और आधा पाकिस्तानी करार दिया। राउत ने कहा कि अजित पवार के भीतर पाकिस्तानी खून बहता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पवार की प्रतिक्रिया से संजय राउत नाराज थे।
 
रविवार को राउत ने एशिया कप में खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान मैच का जमकर विरोध किया गया था। इस पर अजित पवार ने कहा था कि क्रिकेट मुकाबले को खेल के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस पर भावनात्मक राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ALSO READ: पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर
 
अजित पवार ने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है, इतने बड़े देश में क्रिकेट मैच को लेकर भिन्न-भिन्न राय होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि चूंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, इसलिए मैच नहीं होना चाहिए। वहीं, कुछ लोग इस खेल का समर्थन भी कर सकते हैं। यही बात संजय राउत ने नागवार गुजरी।
 
राउत ने कहा कि वह एक मूर्ख नेता हैं। वह आधे पाकिस्तानी हैं। अगर अजित पवार ऐसा कहते हैं, तो उनमें पाकिस्तानी खून बहता है। यह भाषा एक देशभक्त नागरिक की नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पहलगाम (आतंकवादी) हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों में शामिल होता, तो आप ऐसा नहीं कहते।
