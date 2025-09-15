#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A monorail came to a halt in the Wadala area of Mumbai due to technical glitches.— ANI (@ANI) September 15, 2025
MMRDA PRO says, "17 passengers have been evacuated after a technical glitch happened in the monorail at Wadala. Passengers were evacuated at 7:45 am." pic.twitter.com/nVF64OeuQk
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के 15 सितंबर, 2025 को पूर्णिया, बिहार में सार्वजनिक कार्यक्रम।— BJP (@BJP4India) September 14, 2025
लाइव देखें: https://t.co/OaPd6HQTAv https://t.co/vpP0MInUi4https://t.co/lcXkSnNPDnhttps://t.co/4XQ2GzqK1N pic.twitter.com/lVj5u1YBqs