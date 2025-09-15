Biodata Maker

मुंबई में भारी बारिश के बीच रास्ते में रुकी मोनो रेल

नई दिल्ली , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (08:48 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को मोनोरेल अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया। पल पल की जानकारी...


08:31 AM, 15th Sep
मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को भारी बारिश के बीच मोनोरेल तकनीकी खराबी की वजह से अचानक बीच रास्ते में रुक गई। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया। 

07:53 AM, 15th Sep
वक्फ कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। ALSO READ: Wakf Amendment Act होगा लागू या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

07:52 AM, 15th Sep
-मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भरा पानी। 
-नेपाल में आज प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल का विस्तार, तीन मंत्री लेंगे शपथ

07:51 AM, 15th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में सशस्त्र बल कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर रवाना हो जाएंगे।

