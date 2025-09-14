पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऐसे विरोध करेगी टीम इंडिया, बनाया यह प्लान

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने में कुछ घंटे शेष है। देश में कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का विरोध कर रहे हैं।इस बीच खबरें हैं कि मैदान पर टीम इंडिया भी कुछ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर सकती है। भारत में इस मुकाबले का बहिष्कार हो रहा है और खिलाड़ी भी इस बात से अनजान नहीं हैं यहां तक कि बीसीसीआई भी इस मैच से दूरी बनाते दिख रहा है।