Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऐसे विरोध करेगी टीम इंडिया, बनाया यह प्लान

Advertiesment
हमें फॉलो करें India-Pakistan Asia Cup Match 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (18:54 IST)
एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने में कुछ घंटे शेष है। देश में कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का विरोध कर रहे हैं।
इस बीच खबरें हैं कि मैदान पर टीम इंडिया भी कुछ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर सकती है। भारत में इस मुकाबले का बहिष्कार हो रहा है और खिलाड़ी भी इस बात से अनजान नहीं हैं यहां तक कि बीसीसीआई भी इस मैच से दूरी बनाते दिख रहा है।
ALSO READ: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध जारी, औवेसी बोले- मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती
न्यूज चैनल की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ आज होने वाले एशिया कप मैच में भारत क्रिकेटर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरेंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकाबला शुरू होने के बाद भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा कुछ ‘प्रतीकात्मक विरोध’ देखने को मिल सकता है। प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन हाथ मिलाने, काली पट्टी बांधने या अन्य संभावित तरीकों के रूप में हो सकता है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels