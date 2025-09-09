ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मुंबई में सेना की वर्दी में आया, अग्निवीर संतरी से राइफल लेकर फरार, क्या बोली सेना

Advertiesment
हमें फॉलो करें agniveer

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (10:32 IST)
Mumbai agniveer news : मुंबई के कुलाबा इलाके के नेवी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अग्निवीर से सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति एक राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार हो गया। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है। 
 
नौसेना ने भी घटना पर बयान जारी कर कहा कि एक जूनियर नाविक संतरी की ड्यूटी पर था। नौसेना की वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया और यह कहते हुए उसे ड्यूटी से मुक्त कर दिया कि उसे ऐसा ही करने के लिए भेजा गया था। इस पर संतरी ने अपनी राइफर, 2 लोडेड मैगजीन और एक खाली मैगजीन उसे सौप दी और चला गया।
 
बाद में, संतरी ड्यूटी संभालने वाला व्यक्ति राइफल और गोला-बारूद के साथ अपनी चौकी से गायब पाया गया। नौसेना मुंबई पुलिस के सहयोग से खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान चला रही है।
 
घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच बोर्ड का आदेश दिया गया है। अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी मामले की जाँच की जा रही है और भारतीय नौसेना इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान, सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels