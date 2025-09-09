मुंबई में सेना की वर्दी में आया, अग्निवीर संतरी से राइफल लेकर फरार, क्या बोली सेना

Mumbai agniveer news : मुंबई के कुलाबा इलाके के नेवी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अग्निवीर से सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति एक राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार हो गया। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है।

नौसेना ने भी घटना पर बयान जारी कर कहा कि एक जूनियर नाविक संतरी की ड्यूटी पर था। नौसेना की वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया और यह कहते हुए उसे ड्यूटी से मुक्त कर दिया कि उसे ऐसा ही करने के लिए भेजा गया था। इस पर संतरी ने अपनी राइफर, 2 लोडेड मैगजीन और एक खाली मैगजीन उसे सौप दी और चला गया।

बाद में, संतरी ड्यूटी संभालने वाला व्यक्ति राइफल और गोला-बारूद के साथ अपनी चौकी से गायब पाया गया। नौसेना मुंबई पुलिस के सहयोग से खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान चला रही है।

घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच बोर्ड का आदेश दिया गया है। अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी मामले की जाँच की जा रही है और भारतीय नौसेना इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

edited by : Nrapendra Gupta