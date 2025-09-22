Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






स्कूल के दिनों से साथ खेले अभिषेक शुभमन ने पाक पर ट्वीट कर ली चुटकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें abhishek sharma shubhman gill

WD Sports Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (18:50 IST)
भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैच के दौरान जिस तरह वे हमारे समाने आ रहे थे मैंने उनकी बातों को जवाब अपने बल्ले से दिया।पाकिस्तान पर छह विकेट से जीत दर्ज करने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिस तरह वे बिना वजह हमारे सामने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी बातों का जवाब बल्ले से देना ज्यादा सही था।इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि तुम बात करते हो हम जीतते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं टीम के लिए प्रदर्शन करना चाहता था। (गिल के साथ साझेदारी पर) हम स्कूल के दिनों से साथ खेल रहे हैं, हमें एक-दूसरे की संगत पसंद है। हमें लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और आज वही दिन था।

ALSO READ: हारिस राउफ ने किया 6-0 का इशारा, शुभमन और अभिषेक से भी उलझे

जिस तरह से वह बेहतरीन शॉट्स लगा रहे हैं थे, मैंने उसका पूरा आनंद लिया। अगर आप किसी को इस अंदाज में खेलते देखते हैं, तो वही इरादा मैं भी दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं टीम को जीत दिलाने में सक्षम हूं।
जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक से कम शुभमन नहीं थे तो ट्विटर में वह कहां पीछे रहने वाले थे। शुभमन गिल ने भी लिखा कि काम बोलता है शब्द नहीं। शुभमन गिल को कल दसवें ओवर में पैर में खिंचाव आया इसके कारण ड्रिंक्स ब्रेक जल्दी हुआ। जिसके कारण उनका ध्यान भंग हुआ और वह फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। अन्यथा वह भी 50 पार जा सकते थे। शुभमन ने 28 गेंदो पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉल डाल, चल! पाक खिलाड़ियों की गुस्सैल हरकत पर भड़के अभिषेक - कहा, बल्ले से दिखाया जवाब [VIDEO]

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels