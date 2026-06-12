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Meta Global Outage : फेसबुक और इंस्टाग्राम ठप, दुनियाभर के यूजर्स परेशान

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (20:04 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (20:08 IST)
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सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) के प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर तकनीकी खराबी का शिकार हो गए। दुनियाभर के कई यूजर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने में दिक्कत आने की शिकायत की। हालांकि थोड़ी देर में यह परेशानी हल हो गई। 
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक यूजर्स को लॉगिन या प्लेटफॉर्म खोलने पर एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा था, "Something went wrong. This may be because of a technical error that we're working to fix" यानी "कुछ गलत हो गया है। यह किसी तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है, जिसे ठीक करने पर काम किया जा रहा है।"
 
वहीं, इंस्टाग्राम यूजर्स को भी इसी तरह का एरर मैसेज दिखाई दिया। मेटा के वैश्विक आउटेज के कारण लाखों यूजर्स कुछ समय तक अपने अकाउंट्स और सेवाओं का उपयोग नहीं कर सके।
 
तकनीकी समस्या सामने आते ही सोशल मीडिया पर #FacebookDown और #InstagramDown जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनशॉट साझा कर अपनी परेशानी जाहिर की। हालांकि, मेटा की ओर से शुरुआती चरण में आउटेज के सटीक कारणों को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। कंपनी ने केवल इतना कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है।
 
यह आउटेज ऐसे समय में आया है जब फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनियाभर में अरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma
 

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