अब Gmail ने भी दिया शानदार अपडेट, जानिए कैसा दिखेगा नया Interface और Bubble फीचर

Gmail यूजर्स चैट को लेफ्ट हैंड पैनल पर सेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को Settings-> Quick Settings-> Go back to the original Gmail view-> New Window-> Reload पर जाना होगा। यूजर्स के पास चाट इनेबल्ड ना होने के बाद भी उन्हें ये अपडेट मिल सकता है। इसके लिए Gmail only व्यू Default होना चाहिए।