ChatGPT Plus क्या है? क्या हैं फीचर्स ? जानिए कौनसी सुविधा है मुफ्त

What is ChatGPT Plus : ChatGPT इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच ChatGPT Plus की चर्चाएं भी होने लगी हैं। सवाल उठ रहे थे कि क्या उपयोग के लिए रुपया लगेगा। ओपन ने AI चैटबोट के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है- ChatGPT Plus। इस नए चैटबोट की कीमत 20 डॉलर्स प्रतिमाह यानी 1,653 रुपए हैं। ChatGPT Plus अभी केवल अमेरिका के यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है।