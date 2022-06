Whats App लेकर आया है मजेदार फीचर्स, Profile Pic और Last Seen की Privacy होगी बेहतर

अब तक यूजर्स के पास अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट और लास्ट सीन की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए तीन विकल्प होते थे - Everyone, My Contacts और Only me. लेकिन, अब इसमें My Contacts Except... नामक एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, जिससे आप इन सब चीजों को कुछ विशिष्ट लोगों से हाइड कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप अपना लास्ट सीन छुपाते हैं तो आप किसी का भी लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे।