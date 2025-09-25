WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाज

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लाता है। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस को बेहतर बने। अब फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। WhatsApp ने अब ऐसा अपडेट जारी किया है। इससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

नया लाइव ट्रांसलेशन फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है जो चैटिंग के दौरान रियल टाइम में मैसेज का ट्रांसलेशन करने की सुविधा देता है। WhatsApp Live Translation फीचर की सहायता से रियल टाइम में आने वाले मैसेज को अलग-अलग भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। WhatsApp की ओर से अपने ब्लॉग में इस नए फीचर के बारे में बताया गया है कि यह सुविधा इन-ऐप है। यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी दूसरे ऐप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस फीचर से अब एंड्रॉइड यूजर्स किसी पूरी चैट के लिए ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आने वाले सभी मैसेज चुनी हुई भाषा में ही नजर आएंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी जो अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स में हैं या फिर बिजनेस के लिए दूसरी-दूसरी भाषा में बात करते हैं। कंपनी ने यह भी बताया है कि सभी ट्रासलेंट डिवाइस पर ही किए जाएंगे जिससे यूजर की प्राइवेस सेफ रहेगी। मेटा ने भरोसा दिलाया है कि वह किसी भी मैसेज की सामग्री तक पहुंच नहीं रखेगा। यह सुविधा फिलहाल सीमित भाषाओं में शुरू की गई है, लेकिन जल्दी ही इसे और अधिक भाषाओं तक रोलआउट किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma