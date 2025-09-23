Biodata Maker

आज के शुभ मुहूर्त

(द्वितीया तिथि)
  • तिथि- आश्विन शुक्ल द्वितीया
  • शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
  • त्योहार/व्रत/मुहूर्त-द्विपुष्कर योग
  • राहुकाल- दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
Happy Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं

WD Feature Desk

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (14:30 IST)
Navratri quotes in Hindi: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन, देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर, आप ये खास शुभकामनाएं भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं।
 
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं:
 
• नवरात्रि का दूसरा दिन है, 
माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में 
तप, त्याग और वैराग्य का संचार करें। 
नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
• माँ ब्रह्मचारिणी आपके सभी कष्टों को 
हर लें और आपके जीवन में 
सुख-शांति और समृद्धि लाएं। 
नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं!
 
• देवी ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद 
आप पर हमेशा बना रहे। 
आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। 
Happy Navratri Day 2!
 
• तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से, 
आपकी हर इच्छा पूरी हो और 
आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ें। 
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत-बहुत बधाई।
 
• नवरात्रि के दूसरे दिन, 
माँ ब्रह्मचारिणी आपके मन को शांति 
और सकारात्मकता से भर दें। 
शुभ नवरात्रि!
 
• दूसरे दिन की पूजा से मिले आपको असीम शक्ति, 
हर कार्य में मिले सफलता। 
माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपका जीवन रोशन हो।
नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

