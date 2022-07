अब हर कोई नहीं देख पाएगा आप 'Online' हैं या नहीं, WhatsApp ला रहा नया फीचर

WABetaInfo की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीनों के भीतर WhatsApp अपने यूजर्स को इस बात का कंट्रोल देने वाला है कि उनका ऑनलाइन स्टेटस कौन देख सकता है और कौन नहीं। इसके लिए आपको 'Same as Last Seen' फीचर भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आपका लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस दोनों केवल वही लोग देख पाएंगे जिन्हे आप दिखाना चाहते हैं।