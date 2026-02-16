X का सर्वर हुआ डाउन, APP और वेबसाइट पर यूजर्स को परेशानी

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) आज अचानक डाउन हो गया है। इससे दुनियाभर के लाखों यूजर्स ऐप और वेबसाइट दोनों पर लॉग इन या फीड लोड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। Downdetector के अनुसार, इस दौरान सैकड़ों यूजर्स अलग-अलग क्षेत्रों में ऐप एक्सेस नहीं कर पाए और उनकी फीड लोड नहीं हो सकी।

सबसे ज्यादा असर अमेरिका और भारत के कई हिस्सों में देखा गया, जहां बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में समस्या की शिकायत की। लोगों को लॉग-इन करने, पोस्ट करने और टाइमलाइन रिफ्रेश करने में दिक्कतें आईं। आउटेज ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतों में अचानक उछाल दर्ज किया गया।

Downdetector के मुताबिक, सुबह 8:24 बजे (ईटी) यानी 1324 GMT तक अमेरिका में X से जुड़ी 23,210 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। Downdetector विभिन्न स्रोतों से स्टेटस रिपोर्ट इकट्ठा कर तकनीकी बाधाओं को ट्रैक करता है। Edited by : Sudhir Sharma