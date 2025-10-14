कुपवाड़ा में LOC पर 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir news in hindi : सुरक्षाबलों ने मंगलवार सुबह एलओसी पर घुसपैठ का प्रयास करने वाले 2 पाक परस्‍त आतंकियों को ढेर कर दिया है। अन्‍य घुसपैठियों के साथ अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी।

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा अर्थात एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह उस समय गोलीबारी शुरू हुई जब सैनिकों ने सीमा पर तारबंदी के पास हलचल देखी। आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे और इस मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया। उन्होंने आगे कहा कि किसी और घुसपैठिए की मौजूदगी की संभावना को खत्म करने के लिए इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि अभियान अभी भी जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि एक अन्‍य खबर के मुताबिक, कुछ घुसपैठियों के साथ सैनिकों की मुठभेड़ जारी थी।

