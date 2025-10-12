राज्यसभा चुनाव : भाजपा ने जारी की 3 उम्मीदवारों की सूची, इस मुस्लिम पर लगाया दांव

RajyaSabha Election BJP List : भाजपा ने रविवार को जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के काम का एलान किया। पार्टी ने गुलाम अहमद मीर पर भी दांव लगाया है।

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने जम्मू एवं कश्मीर में होने वाले तीन अलग-अलग अधिसूचना के द्विवार्षिक राज्य सभा चुनाव 2025 हेतु गुलाम अहमद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

गुलाम मोहम्मद मीर घाटी से हैं, वहीं राकेश महाजन और सतपाल शर्मा जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीर को टिकट देने का भाजपा का फैसला कश्मीर घाटी में मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इन तीन सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर 2025 को होना है।

edited by : Nrapendra Gupta