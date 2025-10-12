07:57 AM, 12th Oct

बिहार विधानसभा चुनाव : राजग आज कर सकता है गठबंधन दलों में सीट शेयरिंग का एलान। सुबह 11 बजे पारसपति पशुनाथ ने बुलाई पार्टी नेताओं की आपात बैठक। हम पार्टी के जीतनराम मांझी भी राजग में सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं।

