राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (07:54 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजग और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। भाजपा ने चिराग पासवान को मनाया तो पशुपति पारस नाराज हो गए। पल पल की जानकारी...

07:57 AM, 12th Oct
बिहार विधानसभा चुनाव : राजग आज कर सकता है गठबंधन दलों में सीट शेयरिंग का एलान। सुबह 11 बजे पारसपति पशुनाथ ने बुलाई पार्टी नेताओं की आपात बैठक। हम पार्टी के जीतनराम मांझी भी राजग में सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं।
 
महागठबंधन में सीट बंटवारे का गतिरोध तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। जल्द ही सीटों की औपचारिक घोषणा होने की संभावना।

07:56 AM, 12th Oct
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 19 चौकियां तबाह करने का दावा किया। इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 12 चौकियों पर कब्जे का दावा किया था।

