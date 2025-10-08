Hanuman Chalisa

भारत के लिए नया चेलैंज, PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका, बांग्लादेश को फाइटर जेट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (09:29 IST)
PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका : अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन को पाकिस्तान को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने का नया ठेका मिला है। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30 सितंबर को जारी एक बयान में दी। पाकिस्तानी समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्रालय की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में AMRAAM C8 और D3 वैरिएंट्स के निर्माण और आपूर्ति शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक काम ट्यूसॉन, एरिजोना में किया जाएगा और 30 मई 2030 तक पूरा हो जाएगा। बयान में कहा गया कि यह मिसाइल अनुबंध कई देशों के साथ विदेशी सैन्य बिक्री का हिस्सा है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, कतर, जापान, सऊदी अरब, इटली, स्पेन, तुर्की, ताइवान, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, ओमान, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन और अन्य देश शामिल हैं।


11:45 AM, 8th Oct
फिर पाकिस्तान ने उगला भारत के खिलाफ जहर : भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के नापाक इरादे जाहिर किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ फिर से जंग की आशंका जताई है। उन्होंने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि इस बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। ख्वाजा आसिफ अभी तक कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना को लेकर भी जहर उगला था। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा, ''अगर आप तारीख में जाएं तो हिन्दुस्तान सिर्फ एक बार रियासत की हैसियत से एक इकाई रहा है और वह 18वीं सदी यानी की औरंगजेब के वक्त में रहा है। वह कभी भी एक मुल्क नहीं रहा. एक वक्त ऐसा आया कि 540 रियासतें थीं। हमने तो मुल्क बनाया है, अल्लाह के नाम पर बनाया है। उन्होंने कहा, ''आप देखें तो ऊपर से नीचे तक हमारे बीच कितने झगड़े चल रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक यही चल रहा है। ये चीजें बहुत ही प्रभावित करती हैं। मेरा खयाल है कि फिर से जंग के हालात बन रहे हैं और इस बार जंग हुई तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतेह देगा। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारतीय वायु सेना को लेकर भी विवादित बयान दिया था।

11:09 AM, 8th Oct
कैलिफोर्निया में दिवाली से पहले भारतीयों को मिला गिफ्ट : अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिवाली को ऑफिशियली स्टेट हॉलिडे घोषित कर दिया गया है। शहर के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस संबंध में एक बिल पर हस्ताक्षर किए है। कैलिफोर्निया इस तरह दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा स्टेट बन गया है। अब कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने भारत के इस प्रकाश पर्व को आधिकारिक तौर पर अवकाश के रूप में मान्यता दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सदस्य ऐश कालरा की ओर से दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

10:08 AM, 8th Oct
क्या है ADGP वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का राज : एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत पर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। उनके घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये अफसर कौन है अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ पुलिस को उनके आवास से 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें एक बड़े पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है। पुरे मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। हालांकि, मीडिया से कुछ भी बताने से बच रही है। अहम बात है कि हाल ही में एडीजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ रोहतक में एक केस भी दर्ज किया गया था। घर से 9 पेज का सुसाइड नोट मिला है। हालांकि, एसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने नोट मिलने की पुष्टि नहीं की, लेकिन साथ ही इंकार भी नहीं किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी नोट में लिखा है। वाई पूरण कुमार के रोहतक रेंज आईजी रहते हुए रहे रीडर पर मामला दर्ज हुआ था। शराब कारोबारी से पैसे मांगने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था और वाई पूरण कुमार को आशंका थी कि उन्हें भी फंसाया जा सकता है। एडीजीपी की बॉडी का सेक्टर 16 अस्पताल में बुधवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि पूरन सिंह बीते चार साल से कई बार सुर्खियों में रहे थे और उन्होंने डीजीपी से लेकर कई अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला था।

09:36 AM, 8th Oct
मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, क्या है 2030 तक दोनों देशों का प्लान : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार के साथ-साथ और कई समझौतों पर बात होगी। 9 अक्टूबर को वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट की चर्चा है। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं। वे बुधवार (8 अक्टूबर) सुबह मुंबई पहुंचे। एक तरफ अमेरिका ने टैरिफ की वजह से तनाव बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन राहत भरी खबर लेकर आया है। भारत-ब्रिटेन के बीच कई व्यापार समझौतों पर बात हो सकती है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लिहाजा भारत के कारोबारियों को इसका काफी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी इस साल अगस्त में ब्रिटेन दौरे पर गए थे। अब स्टार्मर भारत आए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना है। 

