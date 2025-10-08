PAK को AMRAAM मिसाइलें देगा अमेरिका : अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियॉन को पाकिस्तान को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें (AMRAAM) देने का नया ठेका मिला है। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30 सितंबर को जारी एक बयान में दी। पाकिस्तानी समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्रालय की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में AMRAAM C8 और D3 वैरिएंट्स के निर्माण और आपूर्ति शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक काम ट्यूसॉन, एरिजोना में किया जाएगा और 30 मई 2030 तक पूरा हो जाएगा। बयान में कहा गया कि यह मिसाइल अनुबंध कई देशों के साथ विदेशी सैन्य बिक्री का हिस्सा है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, कतर, जापान, सऊदी अरब, इटली, स्पेन, तुर्की, ताइवान, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, ओमान, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन और अन्य देश शामिल हैं।