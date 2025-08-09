raksha bandhan

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 2 घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें encounter in jammu kashmir

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कुलगाम , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (09:58 IST)
Kulgam Encounter : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों के साथ रातभर हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हो गए। यह मुठभेड़ शनिवार को नौवें दिन भी जारी है और घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक है।
 
सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में चिनार कोर देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों, लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि आपर्ति करती है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। सेना ने कहा कि वह शोकसंतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। अभियान जारी है।
 
दक्षिण कश्मीर जिले के अखल में एक जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक अगस्त को सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके समूह का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
 
अधिकारियों ने बताया कि रातभर हुई गोलीबारी में 2 अन्य जवान घायल हो गए, जिससे घायल सुरक्षाबलों के जवानों की संख्या 9 हो गई।
 
जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात और सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी चौबीसों घंटे अभियान पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
 
सुरक्षाबलों ने दुर्गम वन क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया है तथा पैरा कमांडो भी छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षाबलों की मदद कर रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप, क्या समाप्त करा पाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध?

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels