राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, 2 सेनाधिकारी समेत 4 सैनिक शहीद

Encounter with terrorists in Rajouri Jammu and Kashmir : जम्मू संभाग के कालाकोट राजौरी जिले के बाजी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारियों समेत 4 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस बीच सेना ने दावा किया है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है तथा अंतिम समाचार मिलने तक एक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी।