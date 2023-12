जम्मू-कश्मीर के डोडा में सैन्य शिविर में आग, 2 लोगों की मौत

Fire in military camp in Doda : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के डोडा जिले में शनिवार को सेना के एक शिविर के भीतर आग लगने से वहां दर्जी का काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सांबा निवासी पुरुषोत्तम (55) और कठुआ निवासी सोमराज (45) अरनोडा गट्ट स्थित सैन्य शिविर में दर्जी के रूप में काम करते थे, जो केरोसिन हीटर में कुछ खराबी के कारण लगी आग की चपेट में आ गए।