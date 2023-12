जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला, 4 सैनिक शहीद, 3 जवान घायल

Major terrorist attack in Poonch district of Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए।