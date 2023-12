जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू

Search operation started to catch terrorists : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिकों के शहीद (5 soldiers were martyred) होने तथा 2 अन्य के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों (security forces) ने शुक्रवार को इलाके के वन क्षेत्र में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।