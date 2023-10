जम्मू में 5 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने की गोलीबारी, 7 घायल

Firing of Pakistani soldiers on the border: हालांकि समाचार भिजवाए जाते समय जम्‍मू के इंटरनेशनल बॉर्डर (International Border) के कई सेक्‍टरों में तूफान के आने से पहले की शांति बनी हुई थी, पर रातभर पाक रेंजरों (Pak Rangers) ने पाक सेना के साथ मिलकर कई भारतीय सेक्‍टरों व सीमांत गांवों में जो मोर्टार के गोलों की बर7 की, उससे 5 नागरिक व 2 बीएसएफ (BSF) जवान जख्‍मी हो गए।