कर्नाटक विधानसभा चुनाव में BJP की हार के 5 बड़े कारण

Reasons for BJP Defeat in Karnataka:कर्नाटक विधानसभा चुनाव ( karnataka election) में कांग्रेस (Congess) को बड़ी जीत हासिल हुई है। विधानसभा चुनाव के अब तक आए रुझान और परिणाम में कांग्रेस ( (congress in karnataka) प्रचंड बहुतम के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि 1985 से कोई भी पार्टी सत्ता में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। चुनाव में भाजपा की हार के एक नहीं कई कारण है।