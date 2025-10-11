Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

What To Do With Karva After Karva Chauth Fast: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत जितना कठिन है, उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी पूजा सामग्री भी होती है, जिसमें मिट्टी का करवा प्रमुख है। करवा वह पात्र है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे विसर्जित करने या संभालकर रखने के दौरान इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं व्रत समाप्त होने के बाद इस करवे को लेकर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जानिए करवा चौथ के बाद पुराने करवे के साथ क्या नहीं करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या हैं: