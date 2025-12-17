बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डे

डोर वैल की ट्रिन-ट्रिन सुनकर,
मीना ने दरवाजा खोला।
बाहर सांताक्लाज़ खड़े थे,
टांगे थे कंधे पर झोला।
हाथ बढ़ाकर बोले बेटी,
आओ हमसे हाथ मिलाओ।
हैप्पी क्रिसमस बोलो हंसकर ,
ढेर खिलोने लेकर जाओ।
चॉकलेट हैं बिस्कुट भी हैं,
और टॉफियां भी लाया हूं।
चमकीले बल्बों से जगमग,
क्रिसमस ट्री लेकर आया हूं।
सभी पड़ोसी बच्चों को झट,
दे आवाज़ बुला लो मीना।
आज मनाना क्रिसमस डे है,
आज हमें मस्ती में जीना।
ढेरों बच्चे हुए इकट्ठे,
सांता क्लाज़ झूमकर नाचे।
खेल खिलोने बिस्कुट टॉफी,
बच्चों को जी भरके बांटे।
क्रिसमस ट्री लेकर आया हूँ।
