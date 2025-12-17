rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Childrens songs on Christmas Day
webdunia

प्रभुदयाल श्रीवास्तव
, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (16:48 IST)
डोर वैल की ट्रिन-ट्रिन सुनकर,
मीना ने दरवाजा खोला।
बाहर सांताक्लाज़ खड़े थे,  
टांगे थे कंधे पर झोला।
 
हाथ बढ़ाकर बोले बेटी,
आओ हमसे हाथ मिलाओ।
हैप्पी क्रिसमस बोलो हंसकर  ,
ढेर खिलोने लेकर जाओ। 
 
चॉकलेट हैं बिस्कुट भी हैं,
और टॉफियां भी लाया हूं।
चमकीले बल्बों से जगमग,
क्रिसमस ट्री लेकर आया हूं।
 
सभी पड़ोसी बच्चों को झट,
दे आवाज़ बुला लो मीना।
आज मनाना क्रिसमस डे है,
आज हमें मस्ती में जीना।
 
ढेरों बच्चे हुए इकट्ठे,
सांता क्लाज़ झूमकर नाचे।
खेल खिलोने बिस्कुट टॉफी,
बच्चों को जी भरके बांटे।
क्रिसमस ट्री लेकर आया हूँ।
 
सभी पड़ोसी बच्चों को झट,
दे आवाज़ बुला लो मीना।
आज मनाना क्रिसमस डे है,
आज हमें मस्ती में जीना।
 
ढेरों बच्चे हुए इकट्ठे,
सांता क्लाज़ झूमकर नाचे।
खेल खिलोने बिस्कुट टॉफी,
बच्चों को जी भरके बांटे।

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्व

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels