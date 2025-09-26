1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और टर्म प्लान कैलकुलेटर : सही कवर चुनने का आसान तरीका

हम सब चाहते हैं कि हमारे अपने कभी पैसों की चिंता न करें, लेकिन इसके लिए सही इंश्योरेंस कवर चुनना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बिना सोचे-समझे कितने भी सम इंश्योर्ड (इंश्योरेंस राशि) वाला टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और बाद में समझ आता है कि कवर या तो बहुत कम है या फिर जरूरत से ज्यादा जिससे उन्हें अधिक प्रीमियम भरना पड़ रहा है।

यहीं पर आता है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जो ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल सही कवर राशि होती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की जरूरतें अलग होती है और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उनके लिए अधिक या जरूरत से कम होता है उनके लिए मददगार है टर्म प्लान कैलकुलेटर , जो आपको सही कवर चुनने में मदद करता है।

1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है? 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान एक साधारण और किफायती लाइफ इंश्योरेंस है, जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। यह रकम उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, बकाया लोन और अन्य जरूरतों के लिए काम आती है।

इस प्लान को लेने के लिए आपको सालाना या मासिक प्रीमियम देना पड़ता है, जो उम्र, स्वास्थ्य, और सम इंश्योर्ड पर निर्भर करता है। यह सामान्य लाइफ इंश्योरेंस से सस्ता होता है क्योंकि इसमें आपको एक निश्चित अवधि (5 से 35 वर्ष) के लिए ही कवरेज मिलता है। उदाहरण के लिए, एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं करता उसके लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ₹832 प्रति माह से शुरू हो सकता है।

अगर पॉलिसी अवधि पूरी हो जाती है और पॉलिसीहोल्डर जीवित रहता है, तो कोई रकम नहीं मिलती। यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है।

1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों लें? अगर आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। यह प्लान कम प्रीमियम पर ज़्यादा कवरेज देता है, जिससे किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को एक बड़ी रकम मिल सके।

यहां कुछ मुख्य वजहें दी गई हैं कि आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए: कम प्रीमियम में ज़्यादा सुरक्षा : 1 करोड़ का कवर आपको बहुत ही किफायती प्रीमियम पर मिल जाता है। अगर आप कम उम्र में प्लान लेते हैं, तो यह और भी सस्ता होता है, सिर्फ ₹18/ दिन से शुरू हो सकता है।

1 करोड़ का कवर आपको बहुत ही किफायती प्रीमियम पर मिल जाता है। अगर आप कम उम्र में प्लान लेते हैं, तो यह और भी सस्ता होता है, सिर्फ ₹18/ दिन से शुरू हो सकता है। कर्ज चुकाने में मदद : अगर आपने होम लोन या कोई और लोन लिया हुआ है, तो यह प्लान आपके जाने के बाद परिवार को उस कर्ज को चुकाने में मदद करेगा।

अगर आपने होम लोन या कोई और लोन लिया हुआ है, तो यह प्लान आपके जाने के बाद परिवार को उस कर्ज को चुकाने में मदद करेगा। बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए : यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई या शादी जैसे ज़रूरी खर्चों के लिए पैसों की कमी न हो।

यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई या शादी जैसे ज़रूरी खर्चों के लिए पैसों की कमी न हो। बढ़ती महंगाई का समाधान : 1 करोड़ की राशि आज के हिसाब से भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन भविष्य में यह आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो सकती है।

रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे साबुन, टूथपेस्ट के दाम इस साल 2025 में 7 से 12 % तक बढ़ने का अनुमान है वहीं, नारियल तेल में 54.48% की वृद्धि (फरवरी 2024 में ₹150/ लीटर से फरबरी 2025 में ₹232/ लीटर) हुई है। जो यह बताता है कि हर साल महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है।

टर्म प्लान कैलकुलेटर क्या है और यह आपकी कैसे मदद करता है? टर्म इंश्योरेंस आज के समय में परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आपको कितने सम इंश्योर्ड की जरूरत है? यही समझने में टर्म प्लान कैलकुलेटर आपकी मदद करता है।

टर्म प्लान कैलकुलेटर क्या है? टर्म प्लान कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है, जहाँ आप अपनी जानकारी जैसे उम्र, लिंग, आय, धूम्रपान करते हैं या नहीं, वैवाहिक स्थिति, खर्चे, लोन और आपको कितने वर्षों की पॉलिसी चाहिए आदि भरते हैं। इसके बाद यह आपको बताता है कि आपको कितने कवर की जरूरत है और आपको प्रीमियम कितना भरना होगा।

यह आपकी कैसे मदद करता है? सही कवर चुनने में मदद करता है : ताकि आपके परिवार को भविष्य में पैसों की दिक्कत न हो।

ताकि आपके परिवार को भविष्य में पैसों की दिक्कत न हो। बजट समझने में आसान : आप देख सकते हैं कि चुने हुए कवर पर हर महीने या साल कितना प्रीमियम देना होगा।

आप देख सकते हैं कि चुने हुए कवर पर हर महीने या साल कितना प्रीमियम देना होगा। समय बचाता है : बार-बार एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत पता चल जाता है कि आपको कितने सम इंश्योर्ड वाला टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके लिए कितना प्रीमियम भरना होगा।

बार-बार एजेंट से पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत पता चल जाता है कि आपको कितने सम इंश्योर्ड वाला टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके लिए कितना प्रीमियम भरना होगा। व्यक्तिगत सुझाव देता है : कुछ टर्म प्लान कैलकुलेटर आपके लाइफस्टाइल और जरूरत के हिसाब से कईं पॉलिसियों की तुलना करके आपको सही पॉलिसी चुनने में मदद करते हैं। टर्म प्लान कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें?

टर्म प्लान कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं:

1. कैलकुलेटर खोलें : सबसे पहले, किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ और 'टर्म प्लान कैलकुलेटर' खोलें।

2. अपनी जानकारी भरें : a. उम्र: अपनी सही उम्र डालें। उम्र के हिसाब से प्रीमियम बदलता है।

b. लिंग: पुरुष या महिला चुनें। c. धूम्रपान की आदत: बताएं कि आप धूम्रपान करते हैं या नहीं। धूम्रपान करने वालों के

लिए प्रीमियम ज़्यादा होता है।

d. सालाना आय: अपनी सालाना कमाई की राशि भरें।

3. अवधि चुनें : आप कितने सालों के लिए यह इंश्योरेंस चाहते हैं, चुनें।

4. परिणाम देखें : अपनी जानकारी भरने के बाद, 'कैलकुलेट करें' या 'प्रीमियम देखें' बटन पर क्लिक करें।

कैलकुलेटर आपको तुरंत यह दिखा देगा कि आपको कितने इंश्योरेंस राशि की जरूरत है (जो सामान्यतः आपकी वार्षिक आय का 10 से 15 गुना होता है) और आपको कितना प्रीमियम देना होगा। आप अलग-अलग जानकारी भरकर अलग-अलग नतीजों की तुलना भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा और किफ़ायती प्लान चुन सकें।



निष्कर्ष जहाँ एक तरफ 1 करोड़ का टर्म प्लान आपके परिवार को बड़े कवर के साथ सुरक्षित करता है, वहीं टर्म प्लान कैलकुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि आप न तो कम कवर लें और न ही बेवजह ज़्यादा प्रीमियम भरें।

सोचिए, जब आपके परिवार को आपके न रहने पर भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या इससे बड़ी राहत कोई और हो सकती है? सही सम इंश्योर्ड चुनकर आप न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बना सकते हैं।